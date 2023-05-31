金管會統計，新台幣匯率前4月貶值0.1％，使壽險業出現101億元匯兌收益，但在避險工具虧損280億元、換匯成本達1100億元拖累下，即使收回外匯準備金189億元回沖，整體淨匯損金額仍升至1090億元。

其中，新台幣匯率4月重貶0.94％，使壽險業出現1202億元匯兌收益，較3月匯損96億元明顯轉盈，即使在扣除避險工具虧損901億元、換匯成本276億元、提列外匯準備金70億元，單月仍出現淨匯損45億元，但已較3月272億元大幅減少。

累計壽險業受投資淨收益大減拖累，前4月稅前虧損83億元，較去年同期獲利1766億元大減達1849億元。產險業則受防疫雙險理賠拖累，稅前虧損5億元，亦較去年同期獲利66億元大減71億元。合計保險業前4月稅前虧損88億元。

不過，若單看4月狀況，受惠新台幣貶值，壽險業4月稅前淨利180億元，較3月虧損10億元顯著轉盈，產險業在擺脫防疫雙險理賠陰霾後，4月稅前淨利27億元，亦較3月虧損31億元大幅轉盈。合計保險業4月轉盈、稅前淨利207億元。

而壽險業截至4月底淨值1兆9087億元，月增53億元或0.28％、年增達2095億元或12.3％，主要受惠資本市場回穩、帶動金融資產評價回升。產險業4月底淨值761億元，雖年減達703億元或48％，但月增21億元或2.84％，已逐漸擺脫防疫雙險理賠陰霾。