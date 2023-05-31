金管會統計，2023年首季外幣保單新契約保費696.72億元、年減達59％，其中投資型保單150.81億元、年減達76％，傳統型保單545.91億元、年減達49％，但衰退幅度均較前2月63％、80％、52％持續收斂。

以幣別觀察，美元保單首季新契約保費22.65億美元、年減達61％。其中，投資型美元保單4.74億美元、年減達77％，傳統型美元保單17.91億美元、年減達52％，但衰退幅度均較前2月65％、82％、55％持續收斂。

首季前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、富邦、安聯人壽，傳統型外幣保單依序為國泰、中國、南山人壽。其中，投資型美元保單為國泰、富邦、安聯人壽，傳統型美元保單則為國泰、中國、南山人壽。

澳幣保單首季新契約保費0.23億澳元、年減達65％，但幅度較前2月70％持續收斂。其中，投資型澳幣保單0.16億澳元、年減達65％，傳統型澳幣保單0.07億澳元、年減達63％，但衰退幅度均較前2月72％、64％持續收斂。

人民幣保單首季新契約保費0.32億人民幣、年減達66％，但衰退幅度較前2月71％持續收斂。其中，投資型人民幣保單0.26億人民幣、年減達71％，但衰退幅度較前2月74％持續收斂。傳統型人民幣保單0.06億人民幣、年增達20％，較前2月持平顯著提升。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為保誠、中國、富邦人壽。

外幣保單首季買氣疲弱，保險局副局長蔡火炎分析，主因美國聯準會持續升息、美元走強影響買氣，澳幣保單衰退亦受澳洲央行升息及澳元走強影響。投資型人民幣保單則受市場憂心中國大陸經濟表現影響，但人民幣兌新台幣貶值，則帶動傳統型人民幣保單買氣回升。