千附精密2022年營收17.83億元、年增4.38％，毛利率、營益率升至31.97％、18.71％，配合匯兌收益帶動業外收益跳增達85.4倍，使稅後淨利3.55億元、年增達38.59％，每股盈餘（EPS）6.11元，全數改寫新高。

受光電產品出貨減少、半導體設備需求趨緩影響，千附精密2023年首季合併營收3.06億元，季減10.29％、年減達38.5％，創單季新低。但在毛利率及營益率回升下，稅後淨利0.41億元，季增達23.63％、年減達56.79％，每股盈餘0.7元，自歷年次低回升。

展望2023年，千附精密將持續深化「提供各產業領導者關鍵零組件整合製造服務」的定位與競爭優勢，雖然全球半導體產業面臨庫存調整及資本支出轉弱威脅，公司仍致力業績穩定成長。其中，半導體設備產品在各項新增製程逐步獲客戶認證，將可提供更完整製造服務。

光電設備產品方面，千附精密持續配合客戶開發新製程，雖然短期全球面板產業資本支出疲弱，但隨著先進製程技術導入，致力業績穩定成長。國防與航太關鍵零組件方面，受地緣政治衝突加劇、航空旅遊需求增加及客戶來料逐漸穩定，預期今年營收可望持續成長。

整體而言，在光電產品出貨回升、半導體產品需求第三季復甦，以及下半年國防產品出貨增加下，千附精密預期下半年營收及獲利將優於上半年，全年營運將維持成長。其中，今年光電產品需求預期大致持平，其他產品則希望均能優於去年。