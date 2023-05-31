力積電新任4席董事為董事長黃崇仁、總經理謝再居、執行副總朱憲國、力旺董事長徐清祥，5席獨董為宏碁董事長暨執行長陳俊聖、SEMI台灣區總裁曹世綸、前進智能董事長張嘉臨、晶神醫創董事長暨技術長吳重雨、台大會計系教授葉疏，其中朱憲國、曹世綸為新任。

力積電2022年合併營收760.87億元、年增15.95％，毛利率46.76％、營益率34.6％，優於前年42.04％、30.62％。稅後淨利216.35億元、年增達34.45％，每股盈餘（EPS）5.8元，仍全數改寫新高。董事會上下半年分別決議配息約0.72元、0.3元，合計約1.02元。

力積電董事長黃崇仁指出，去年半導體市況堪稱起伏劇烈，上半年晶圓代工需求及定價仍呈現強勁上揚趨勢，使公司營運在第二季達歷史高點。然受不利因素交互衝擊，經濟景氣自第三季起反轉向下，半導體產業明顯感受庫存激增、稼動率逐步滑落、營收逐月走低壓力。

雖然外部環境充滿不確定變數，力積電今年仍將專注耕耘成熟製程技術。其中，邏輯代工側重電源管理晶片（PMIC），以爭取IoT、AI、高速運算等系統和電動車未來成長商機，相關產品所需的BCD製程及設備投資也是公司近年發展重點。

記憶體代工方面，力積電瞄準利基型與特殊應用等小量多樣的DRAM、Flash市場，以業界唯一提供記憶體晶圓代工服務定位，持續與客戶共同開拓市場。功率元件代工服務部分，力積電持續擴大MOSFET、IGBT產能，並積極推動氮化鎵（GaN）等新製程的研發。

展望2023年，由於下游客戶上半年仍處於庫存調整期，黃崇仁指出將導致力積電稼動率持續偏低，期待戰爭、通膨與疫情封控等負面影響能逐漸消退，並隨著半導體供應鏈的庫存回到正常水位，帶動下半年營運恢復正常，將全力以赴爭取營運績效。

銅鑼新廠營運則是力積電另一挑戰，預期年底可完成每月8500片12吋晶圓產線，展開試產及客戶端驗證等。黃崇仁指出，銅鑼新廠為先進邏輯製程及堆疊晶圓整合技術的開發生產基地，雖然對今年營收貢獻不大，但未來將有許多新產線陸續導入，成為成長主力引擎。