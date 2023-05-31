副總統、民進黨2024總統參選人賴清德日前受邀出席台大活動，被學生問到民進黨是否虧欠台大時，顧左右而言他，甚至稱社會有很多面向，讓國民黨立委鄭麗文酸，民進黨的面向就是「沒有抄襲」，並嗆「民進黨現在態度依舊死不認錯，永不改過」。

鄭麗文昨（30）日在臉書表示，賴清德過去擔任台南市長時，創下了不進議會的最高紀錄，且他的傲慢至今仍沒有改變，面對學生詢問卡管案、護航林智堅是否對台大有所虧欠，傲慢的他當然不會回答。

「卡管案的行政院長就是賴清德呢！」鄭麗文指出，賴清德針對林智堅抄襲案，說社會上有很多面向，但民進黨的面向其實就是「小智沒抄襲」，且明明他的雙碩士都已經被註銷，賴卻仍問A答B，證明民進黨的態度，至今仍是死不認錯、永不改過。

鄭麗文認為，民進黨在這些事情上虧欠的不只是台大，而是全台2300萬民眾，而連學生都看得出民進黨的傲慢，賴清德卻為了選舉從台獨金孫變成中華民國金孫，還打翻反核神主牌要核電延役應急，讓鄭質疑「難道只是短期騙票的話術嗎？」

鄭麗文怒嗆賴清德，民進黨對於選舉總是用一樣的套路，但被騙的人已經越來越少了，「真的要贖罪就不要再出來害人了，學生不是投票工具人」。