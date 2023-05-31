北市1名患有思覺失調症的男子，去年因幻聽認為與母親嘿咻後下輩子「可當總統」，否則會當畜牲，竟計畫打昏老母親後意圖性侵，因老母親極力反抗，加上男子不舉而未得逞。幸好警方及時趕到制伏病男，將遍體麟傷的老母親送醫。台北地檢署依強制性交未遂、傷害直系血親尊親屬罪起訴病男，檢察官依據精神鑑定，認定病男犯行時辨識行為違法能力不足，請求法院審酌減輕其刑。

起訴指出，男子患有思覺失調症多年，與老母親同住，生活起居多由老母親照料。去年1月8日晚間7時，病男因腦中一再浮現聲音，要他與母親發生性行為，下輩子可當總統，否則就會當畜牲。

此時，病男正巧看見母親路過，突然用腳將母親踹倒在地，並以拳頭毆擊母親臉部，隨即將自己及母親褲子褪下，試圖性侵。但因病男未勃起，且母親激烈掙扎反抗，而未遂。

母親掙扎起身後，欲逃到住處1樓，病男見狀出手將母親推落樓梯，導致母親跌倒滾落至1樓，造成母親頭部及臉部挫傷、額頭撕裂傷、左髖部挫傷、右小腿撕裂傷。

幸好警方及病男的哥哥聞訊趕到，將全身是傷的母親送醫救治，並合力制伏病男，將他強制送醫，警方事後也依法將病男送辦。

檢察官依據病男精神鑑定，認為病男犯行時辨識行為違法及依辨識而行為之能力，均有顯著降低之情形，依法請求法院審酌減輕其刑。