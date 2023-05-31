日本放送送協會（NHK）報導，日本政府今天清晨以沖繩縣為對象透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布消息指出，北韓疑似發射彈道飛彈，呼籲民眾到建築物內或地下避難。

上午7時4分左右，日本政府研判北韓飛彈沒有落在日本或通過日本上空的可能性，因此解除警報。

根據來自防衛省（國防部）的資訊，日本海上保安廳（相當於海巡署）上午7時5分宣布：「可能是北韓發射的彈道飛彈的飛行體已落下。」

報導說，北韓飛彈在飛行中的蹤跡，從雷達上消失。

北韓29日通知日本政府，將於5月31日到6月11日間發射「人造衛星」。日本政府認為，北韓雖以「衛星」為名，實質是要發射彈道飛彈，研判可能通過日本領域。

日本防衛大臣濱田靖一29日對日本自衛隊發布摧毀彈道飛彈令，自衛隊在東海、日本的西南群島布署攔截飛彈部隊。

日本首相岸田文雄昨天譴責北韓說，即使名為「衛星」，但如果使用彈道飛彈技術發射，就違反聯合國安全理事會決議，「這是關乎日本國民的重大問題」。

日本政府昨天表示，北韓這次將以「衛星」之名試射彈道飛彈，研判可能跟2016年一樣，飛越沖繩縣先島群島附近上空。