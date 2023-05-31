美國軍方昨（30）日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。
綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）昨日發布聲明，指出26日一架美軍RC-135偵察機在南海國際空域進行「安全及例行行動」時，一架中國大陸解放軍殲-16戰機竟從偵察機機頭前方橫向直切而過，迫使偵察機必須在殲-16的機尾亂流中飛行。
美國軍方也釋出殲-16進行攔截的影片，畫面顯示，殲-16從前方橫向飛越後，RC-135偵察機的駕駛艙經歷了明顯晃動。
美軍印太司令部在聲明中砲轟殲-16戰機進行「沒必要的挑釁行動」，強調美國將繼續在國際法允許的範圍內安全、負責任地飛行、航行及行動。
針對美國指控殲-16進行沒必要的挑釁攔截，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇並未對此事件回應，批評美國長久以來經常部署飛機及船隻近距離偵察中國，對中國國家安全構成嚴重危險，呼籲美國停止這類危險挑釁行為，並停止歸咎中國。
文章來源：US says Chinese jet conducted ‘unnecessarily aggressive maneuver’ intercepting US spy plane over South China Sea
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