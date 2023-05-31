兩性關係作家「口罩男」近來與結婚11年的老婆曾樂兒鬧婚變，目前正協議離婚，不過卻爆出曾樂兒身邊似乎有了新歡，不僅被拍到在大街上甜蜜勾手相擁，男方還直接親吻她的頭，互動就像是熱戀中的情侶，畫面曝光後，頓時讓「正牌老公」口罩男綠光罩頂。

根據《鏡週刊》報導，曾樂兒3月底時被拍到身邊有名黑帽男隨侍在側，陪她前往醫院看診時，黑衣男直接勾著她的手臂，絲毫沒有避嫌意味，看完診用完餐之後，更一同返回曾樂兒住處，似乎就連女方家人也知道黑帽男的存在，隔天，兩人再度出門共進晚餐，席間，只見黑帽男看到樂兒臉上沾了食物，便伸手過去幫她擦拭，過程中更是有說有笑，充滿粉紅泡泡的氛圍。

沒想到用完餐後，黑帽男見到曾樂兒坐在路旁講手機，懂得把握兩人獨處時間的他，先是搭著她的肩，接著撫摸她的長髮，便順勢彎腰親吻了她的頭，互動就像是一對戀人，接著便一同回到曾樂兒的住處，種種跡象似乎都讓老公口罩男綠光罩頂；對此，曾樂兒表示不需要再說什麼，都已經交由律師處理，至於曾樂兒的姊姊強調兩人僅是很好的朋友。

眼見曾樂兒和黑帽男的親密約會照片曝光，似乎也讓她與口罩男的離婚風波持續延燒，對此，口罩男經紀人表示：「不清楚口罩男家事，也沒有特別過問，謝謝大家的關心」。