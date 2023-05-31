29日詹姓工人到一處地點施工完畢時，發現2支鋁梯中有1支短鋁梯不翼而飛，氣得報警求助，還氣急敗壞的向警方抱怨「怎麼會有人偷梯子！」經員警調閱監視器才發現，詹男到該處施工時鋁梯早就「失蹤」，於是警方陪詹男沿線找尋鋁梯，才在一處施工處找到在原處乖乖站好的鋁梯，讓詹男和員警同時傻眼。詹男發現自己是烏龍一場後，連忙向警方道歉。

詹男29日中午施工完畢清點工具時，發現短鋁梯不翼而飛，疑似遭人偷竊，氣得向鳳山分局報警，員警獲報後前往「案發現場」，並詢問詹男相關細節，當時詹男還信誓旦旦地向警方表示施工前還有看到梯子。

於是警方沿線調閱詹男的行車軌跡，發現詹男到此處工地時鋁梯早就不見，於是陪同詹男沿著當天施工第一處一處找尋那「消失的鋁梯」，後來在另處施工點發現被遺忘的鋁梯還乖乖呆站原地，等待詹男回來找尋它。

詹男看見鋁梯原封不動地在原處時，除了傻眼還連忙向員警道歉，表示可能是天氣太熱，自己的頭腦有點昏了，員警除了幫詹男找回鋁梯外，也叮嚀他在外施工記得多補充水分以防中暑。