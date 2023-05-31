法新社報導，南韓合同參謀本部表示，南韓軍方偵測到，北韓在清晨6時29分左右，從平安北道東倉郡地區以南發射一顆平壤當局形容為軍事偵察衛星的物體。

南韓合同參謀本部表示：「我軍正審視這個物體是否正常飛行。」

南韓聯合新聞通訊社報導，軍方正分析「這個北韓所謂的太空發射載具」是否可能在半空中解體，或早早在雷達上消失後墜毀；所謂的太空發射載具表面上是意在搭載衛星進入軌道。

韓聯社引述合同參謀本部的說法提到，這個「拋射體在達到預期落點之前就從雷達上消失」，軍方正研究這個物體「在空中爆炸或墜毀」的可能性。

由於長程火箭和太空發射器採用同樣的技術，分析家認為，研發將衛星送入軌道的能力，可為北韓提供掩護，行測試洲際彈道飛彈之實。

北韓發射拋射體後不久，空襲警報響徹首爾市中心，當局發布緊急簡訊警告：「公民們，請準備疏散，讓長幼先撤離。」

這則警告在社群媒體推特（Twitter）上引發錯愕和困惑，當局數分鐘後改口稱是「錯發」了警報。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1120531