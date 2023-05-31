國軍漢光39號電腦兵推一連5天4夜不間斷的演習結束，雖然無關勝負，但戰場模擬環境愈來愈趨近真實，國防部要求兵推全程嚴格保密。令人關注的是，美方觀摩團循例由美軍退役上將帶隊觀摩，國防部證實，今年演習台美雙方共同編組AAR（After Action Review）訓後回顧小組，事後經台美共同觀摩檢討，防衛軍能達成「聯戰任務行動要項」所設定之訓練目標，具備自我防衛能力。

國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將表示，此次電腦輔助指揮所演習，歷經5天4夜，24小時不間斷之防衛作戰訓練，由統裁部按聯戰任務行動要項及訓練目標，依共軍犯臺行動態樣設計推演想定，以及藉由「JTLS系統」，運用攻擊軍，採對抗方式，訓練防衛軍遂行各項防衛作戰演練。

林文皇指出，此次演習由台美雙方編成之AAR小組，進行觀察與分析，提供建言與經驗，演練主軸在於作戰決策與計畫之過程。經台美共同觀摩，防衛軍能達成「聯戰任務行動要項」所設定之訓練目標，具備自我防衛能力，至於演習勝負或雙方損傷等，並非訓練重點；國軍持續依敵情威脅設計想定，強化戰訓整備，提升防衛戰力。