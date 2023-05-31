小編今（31）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達創辦人暨執行長黃仁勳30日表示，輝達供應鏈將力求多元性，目前最高階的H100繪圖處理器除台積電外，也將加入三星（Samsung）、英特爾（Intel）代工。GPU成人工智慧顯學，黃仁勳回答來自全球的記者與分析師提問時表示，輝達有很多客戶，因此供應鏈策略必須力求最大程度的多元性。

【1】輝達最高階GPU訂單 不只給台積

黃仁勳「轉單說」，造成台積電30日股價下挫2元、以566元作收，三大法人逆勢買超1.16萬張，且連11買、買超逾23.4萬張。

科技業者指出，以往輝達GPU訂單，多由台積電獨攬，是高良率、領先製程考量之下的唯一解決方案，並採4～7奈米製程製造。2020年輝達也為分散供應商，降低生產成本和提高產品競爭力考量，將GeForce RTX 3000系列GPU顯卡，交給三星來做代工。惟後來三星代工產品良率偏低，輝達又被迫轉向台積電。

【2】通膨頑強美６月升息機率增

美國債限警報暫除，目前市場再度聚焦聯準會（Fed）6月利率決策。基於個人消費支出物價指數（PCE）比預期強勁，加上美國第一季經濟持續穩健成長，市場預測Fed下月升息機率已攀升到逾6成。市場利率預測再度轉鷹，也帶動30日美元指數走強至10周高點。

【3】MSCI調整 今盤後生效

明晟（MSCI）半年度調整，將於31日盤後生效，隨著台股指數來到16,600點之上相對高點，證交所30日特別發布新聞稿提醒投資人，依歷史資料顯示，MSCI生效前一日尾盤可能有較大成交量值表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。

【4】長榮Q2裝載率逾9成 Q3看旺

長榮集團「海運穩健、航空飛天」的共識已定調。因採取「縮減彎靠港口」、「增加南北向航線比重」策略奏效，長榮第一季繳出有目共睹的成績單。長榮總經理謝惠全30日在股東會後指出，長榮第二季平均裝載率超過9成以上，優於其他同業，今年穩住獲利有信心，看好第三季優於上半年。

【5】全球1／4央行 想加碼黃金

據世界黃金協會（WGC）最新調查顯示，基於地緣政治憂慮、利率上揚與通膨壓力，全球將近四分之一的央行2023年有意加碼黃金部位，其中又以新興市場國家的央行對布局貴金屬表現最積極。