一名女網友受閨密男友邀約喝下午茶，到場才發現閨密也在，另外還有一大群人，讓她不太高興，直到誤吃藏著戒指的蛋糕，才知道閨密男友要求婚，不滿表示「求婚自己搞不就好了，叫我來當小丑很好笑嗎？」許多網友看了直呼不單純，「想偷吃閨密男友，失望轉生氣，典型綠茶！」

女網友在「匿名公社」社團發文指出，閨密男友日前約她喝下午茶，到現場才發現閨密也在，而且還有一大群人，她說自己討厭人多的地方，閨密男友沒有事先告知，讓她覺得不被尊重，「他也沒想來跟我道歉的意思」。

原PO表示，後來餐廳端上一些蛋糕，只有一個是粉紅色，其他都是藍色的，她選了粉紅色被其他人阻止，但她仍吃下去，發現咬到一個戒指，才知道是閨密男友要求婚。

原PO不滿表示，沒人跟她說閨密男友要求婚，一堆人卻怪她破壞驚喜，「求婚自己搞不就好了，叫我來當小丑很好笑嗎？什麼朋友，閨密也不用當了，不懂尊重算什麼朋友！」

許多網友看完文章認為有隱情，「閨密的男友約妳出去妳就出去，還不滿閨密和其他人在，妳到底藏什麼心啊」、「好生氣，怎麼約這麼多人，不是只有我一個」、「終究新娘不是妳」、「又是個自我感覺良好的綠茶婊來討罵」。

也有人看傻眼「好離譜，大家說不要吃硬要吃，吃到人家的求婚戒指，還在這邊氣噗噗發文」、「妳這種朋友真的不用當了」。