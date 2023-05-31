首度赴立法院拜會黨籍立委 侯友宜最新回應

國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（31）日中午將前往立法院拜會黨籍立委，進行意見交換，是侯獲黨中央徵召後首次拜會黨籍立委的行程。據悉，除了國民黨立委張育美有既定行程無法出席，其餘立委會全數到場，國民黨立院黨團總召曾銘宗說，希望透過這個機會針對2024大選進行溝通，有利於整合，以求贏下大選、立院過半。

侯友宜表示，這幾年來作為新北市長，包括疫苗、防疫等等在內受了很多委屈，期間中央有多少人到地方並肩作戰，他都心知肚明，地方的聲音傳不到中央，是國民黨立委在立院幫忙講話，才讓他有機會在新北的工作上獲得一點支援，「我抱著感恩的心情去感謝立院黨團同事，以後面對挑戰，只有同心齊力為國家的利益、為人民福祉打拚」。

至於金門縣議長洪允典稱跟他不太熟，侯友宜則說不管熟還是不熟，都很感謝很多的好朋友，只要有共同的信念與價值，大家都能站在一起，就如許多市民朋友不見得跟他有機會天天見面，但只要對方認同自己的信念與價值，大家都會站在一起，為這塊土地好、為人民生活好。