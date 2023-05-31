北韓今（31）日清晨發射搭載軍事偵察衛星的火箭，不過北韓官媒朝中社稍早證實，這款新型「千里馬-1號」衛星發射火箭因引擎及燃料系統不穩定，發射失敗，強調很快會再進行第二次發射。

綜合韓聯社、路透社報導，北韓當地時間今日清晨6時27分從西海岸的東倉里（Tongchang-ri）發射搭載軍事偵察衛星的火箭，2個半小時後，官媒朝中社坦承衛星發射失敗，指出發射時「出意外」，「千里馬-1號」正常飛行，第一級分離後，第二級發動機發動異常，失去推進力後墜入黃海。

朝中社引述國家宇宙開發署發言人指出，「千里馬-1號」使用的新型發動機系統可靠性及穩定性都較低，所用燃料的特性也較不穩定，指出將對存在其中的嚴重「缺陷」進行調查，及採取克服缺陷的措施，在完成各項試驗後，「將盡快進行第二次發射。」

朝中社是在當地時間上午9時5分宣布發射失敗的消息，距離發射僅約2.5小時。

稍早南韓軍方表示，北韓航空器飛行「異常」，最終墜入青島以西200公里海域。

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