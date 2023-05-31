周二收盤，道瓊指數跌50.56點或0.15%，報33,042.78點。

標普500指數漲0.07點或0.00%，收在4,205.52點。那斯達克指數漲41.74點或0.32%，報13,017.43點。標普500指數和那斯達克指數本月料將收紅。

費城半導體指數漲3.72點或0.10%，收在3,549.39點，盤中一度上漲2.8%，並創下2022年2月以來新高。

標普500指數11大類股，以非必需消費類股漲0.76%，表現最佳；其次為科技股漲0.63%。必需消費類股跌1.08%，跌幅最大。

美國眾議院程序委員會開始審議長達99頁的債限法案，國會共和黨領袖麥卡錫周二敦促其黨內議員支持這個兩黨達成的協議。白宮則表示，拜登與進步派和溫和派民主黨國會議員都已溝通過。

輝達在刷新歷史高點後漲幅收斂，終場漲近3%，市值來到近9920億美元，僅次於市值1兆美元以上俱樂部的六家企業巨頭。該公司日前表示對其支援ChatGPT等應用程式的人工智慧（AI）晶片需求將激增。

數據顯示，美國5月消費者信心意外強勁，可能助長對聯準會將進一步升息的預期。期貨操盤手押注6月再度升息25個基點的可能性為65%。

除了債限協議的立法進展之外，市場將密切關注美國勞工部周五發布的5月非農就業報告，在利率升高抑制企業信貸之際，其數據將展現出美國經濟的韌性如何，這攸關聯準會接下來的利率路徑。

美國交易所成交量為110.7億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.12：1。那斯達克指數下跌與上漲股數比為1.21：1。

標普500指數有20檔成分股創下52周新高、17檔創新低。那斯達克指數有89檔成分股創52周新高、121檔創新低。