「太陽花律師」尤伯祥獲總統蔡英文提名大法官後，遭民進黨籍立委蘇治芬引用雲林地院前法官康樹正臉書文，指尤在雲林焚化爐案教唆證人做偽證，尤今（31）日凌晨在臉書貼文回應，稱判決書的內容已經證明了他的無辜與清白。

尤伯祥說，捕風捉影者認為事情距今已有18年，他手上已無資料，記憶已經模糊，所以選擇在這個時間點拋出這件讓他記憶深刻、進而更加堅定司法改革決心的陳年往事，好讓他難以回應。

他表示，當事人是那個案件的被告，證人則是其配偶，由於配偶是該案辯護上必要之待證事實的唯一證據方法，因此他只能選擇傳喚她。

尤伯祥指出，2005年在聲請傳喚當事人的配偶之前已先行訪談她，確認她所言可以證明他的當事人的辯解，並且有相當的可信度，他才決定聲請傳喚；這位配偶將他詢問之問題自行筆記在她陪同其夫開庭期間所作的筆記本內，這是她的自由，他無權干涉，也未要求她必須依照筆記作證乃至帶到法庭上參考。

尤伯祥引用該案判決書記載稱，法官當庭檢視後在職權訊問時確認該筆記本並非問答集，而是她自己先前陪其夫旁聽開庭時，為其夫製作的開庭札記，以及自己就其夫之工作上紀錄所作整理，只有最後面有幾處是她自己筆記尤所訪談的問題。

尤伯祥辯稱，如果他教唆她偽證，他會在她因為審判長（也就是捕風捉影者）訊問時嚴厲的態度而嚇得不知所措時，請她誠實告訴審判長有在庭前接受他訪談嗎？如果當時這位審判長真的認為他教唆這位證人，就應該職權告發他刑責或移送我懲戒。事過境遷近20年，在他手頭幾已無資料可以為己辯護的情況下，才突然拋出這個判決訴諸輿論，能謂公平乎？是人格謀殺嗎？