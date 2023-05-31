大學一年級生若不喜歡就讀的系所，可在學期末申請轉系，臉書粉專《圖地》蒐集今年成功大學一年級學生轉系數據，發現眾多系所中就屬資訊系最受學生青睞，高達50人想轉入；反之最多人想轉出的科系是地科系，申請轉出比例接近系上人數一半，不過有成大地科系畢業20年的校友說，雖然在社會上職缺較少，但很難被取代，就業也不會很困難，大讚CP值很高。

《圖地》近日分享成功大學轉系數據，可見多數學生最想轉到資訊系就讀，人數高達50人，其次受學生們歡迎的系所還有材料、工程科學、經濟、光電和化學等。反之地科系是最多人想轉出的系，申請轉出的比例接近50%。

另外，台灣文學、都市計畫、水利及海洋工程學系、中文系也有超過30%的人想轉換系所，粉專PO文者好奇問，「不知道大家怎麼看這些上榜的科系？」貼文引來成大學生回應，「地科轉化學簽到」、「20年如一日」、「地科系笑死」。

但也有成大地科系畢業的校友分享現況，「身為友校地科系畢業生，當年系上也是差不多一半的大一同學轉系，但畢業經過快20年，發覺留在地科系唸到畢業的，幾乎後來的發展都不錯，職缺少但也難被取代，就看唸書的時候能不能找到自己的興趣」、「唸地科系培養我現在登山的興趣，唸書時就可以跑野外，CP值很高，就業也不困難」。

根據《104升學就業地圖》資料，地科系畢業後大多進地質、工程、化學分析、環保及教育等相關公私立機構單位就職，或是電子、耐火、水泥、石材、鋼鐵、化工等與材料相關科技產業，畢業2至5年的薪資水平從最低3萬至最高7.1萬元。