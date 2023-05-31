The Baltimore Orioles announced that they have signed Aaron Hicks to a major league contract pic.twitter.com/VZXJRecrKW — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 30, 2023

簽下長約後一蹶不振的前洋基外野手希克斯（Aaron Hicks），正式遭到球團釋出，本季戰績騰飛的金鶯，因近日外野陣容出現破口，今（31日）選擇以大聯盟合約網羅希克斯。

30日和守護者的比賽，金鶯明星外野手穆林斯（Cedric Mullins）拉傷了右側腹股溝，被球團擺進傷兵名單，至少需要休息一個禮拜以上的時間。簽下合約後，希克斯在賽前2小時抵達金鶯球場並進行打擊練習，但沒有被排進今天的先發陣容。

33歲的希克斯迎來職業生涯第11個賽季，本來打擊不太靈光的他，加入洋基後突然開竅，2018年打出至今為止最佳的進攻表現，出賽137場有著27轟、0.833的攻擊指數，也讓洋基在該季結束後，甘願和希克斯簽下7年7000萬美元長約，但接下來的表現卻因傷痛大打折扣，洋基球迷忍無可忍，甚至在他外野防守時發出噓聲，今年希克斯繳出不到2成打擊率，洋基果斷將他擺進指定讓渡名單。

要能完全取代穆林斯的位置可不容易，沒有受到「經典賽症候群」影響，穆林斯在本季有著2成63打擊率、8轟及39分打點的進攻產量，還是多半在他擔任開路先鋒時所繳出來的成績。守備退化的希克斯主要負擔左外野防守位置，不過上季主場左外野大牆向後延伸，也增加了防守難度。