樂天桃猿啦啦隊成員李多慧日前透露，僅花40萬台幣買了人生中第一台汽車。（資料照,羅永銘攝）

韓國啦啦隊女神李多慧加入中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」後，一舉一動備受矚目，她日前在個人YouTube頻道透露，於韓國買了一台新車，是現代汽車（HYUNDAI）的「casper」，購入價1760萬韓元（約新台幣40.8萬元），該消息令許多網友大驚，民進黨立委高嘉瑜也質疑台灣車價到底怎麼了？

「不合時宜的貨物稅令國人買車負擔沉重」，高嘉瑜指出，台灣國產車內銷有高額稅金壓力，包含25至30%的貨物稅、5%營業稅、進口汽車零組件的進口關稅5至17.5%，如此高額稅負不僅墊高國內新車均價，甚至造成部分國產車外銷後，比在國內售價還便宜的荒唐情形，其中最主要的貨物稅，在早年立法時是作為「奢侈稅」課徵，現如今早已不合時宜。

高嘉瑜透露，她進入國會以來，除了直接提案修法調降貨物稅外，更定期要求財政部檢討汽機車貨物稅存廢議題，財政部的答覆卻總是鬼打牆，例如2020年7月，財政部說汽機車為移動污染源，因此課徵貨物稅，她認為環保署已有空污費徵收，財政部憑什麼跨足空污業務？審計部檢核報告更直指有重複課徵之虞。

今年4月，財政部稱貨物稅已具有能源稅及碳稅的性質，高嘉瑜則質疑，可以這樣堂而皇之的課徵名實不符的稅收？「誰來翻譯一下，財政部到底在說什麼」。

高嘉瑜說，無論財政部或交通部，總以滾動式檢討為藉口，延宕對民眾有益的調降汽車關稅、汽機車貨物稅及汽燃費隨油徵收，她感嘆表示，或許對這些機關而言，這些能「躺著抽稅」的項目，遠比民眾所在乎的「租稅公平」來得更重要。