AI人工智慧技術夯，輝達執行長黃仁勳來台掀起熱潮，台股也受到輝達亮眼的財報數據跟著上漲，但隨著時間消化，加上黃仁勳也透露，晶圓代工除了台積電之外也會與三星、英特爾合作，台股今（31日）漲多拉回，以16593.53點開出，下跌近40點，台積電挫低6元，觸及560元，聯發科下跌6元，觸及757元。

熱門股輝達周二早盤一度漲逾4%，公司市值正式超過1兆美元，為首家市值破兆的晶片商，更是第七家（包括曾經達標）市值超過1兆美元的美國企業，輝達最終收在401.11美元，上漲11.65美元（或2.99%）市值略縮至9919.97億美元。

周二台股下跌13.56點，收在16622.74點，成交值為3088.86億。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超78.89億。自營商賣超0.17億，投信賣超5.03億，外資及陸資買超84.09億。台積電小跌2元，收在566元，聯發科在輝達合作的加持下，大漲25元，收在763元。

即使美國總統拜登已經與眾議院議長麥卡錫就債務上限議題達成共識，提高美債上限至2025年1月，但該協議仍須要說服國會，市場呈現觀望氣氛，美股四大指數漲跌不一。

道瓊下跌50.56點（或0.15%）至33042.78點，那斯達克指數上漲41.74點（或0.32%）至13017.43點，標普500指數漲0.07點（或0.00%）至4205.52點，費城半導體指數漲3.72點（或0.10%）至3549.39點。