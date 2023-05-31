資深音樂人、有「黑膠教父」稱號的李坤城上月因大腸癌病逝，享壽66歲，其兒子最近連番在李坤城臉書上砲轟繼母林靖恩，但強調無意爭家產，所得的金額會全數做公益，林靖恩則是澄清老家換門鎖，備用鑰匙有給李坤城兒子一份，究竟李坤城的遺產該屬於誰？知名律師蘇家宏在臉書提出3關鍵，最後也呼籲希望雙方好好坐下來談。

李坤城兒子最近利用父親臉書批評林靖恩的不是，先是指她在病房完成結婚手續別有用心，李坤城海葬當天又拒絕參與，近來則是霸佔老家，不處理遺產稅和貸款的事宜，又指林靖恩：「破壞東西摔東西，把從小長大的老家搞得烏煙瘴氣，我若沒有進去把神主牌搶救移出來也是會被林小姐摔爛，鎖也換了不讓家人進去，這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」。

蘇家宏律師發文。（圖／翻攝自蘇家宏律師臉書）

對此，林靖恩昨接受媒體專訪首度開腔回應，先是表示老家的門鎖鑰匙有給李坤城兒子一份，暗示無意霸佔，並指出：「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的在留聲機上。」，對李坤城兒子並未口出惡言，僅簡單說：「很感謝他，把李坤城接回家中。上述皆可轉為報導。再次感謝他。」

對此，蘇家宏律師昨(30日)晚發文表示，認為爺孫戀結局走到這地步非常可惜，此案重點可看3條件，一為雙方是否為夫妻、其次是房屋是否有贈與、最後是黑膠唱片等文物的分配，他表示李坤城和林靖恩的夫妻關係，法院會就男方在簽結婚契約過程中的表達和行為能力決定，黑膠唱片等房屋財產權也是該討論的議題，如果雙方都有共識要做公益，就該坐下來談談，他認為可以理解李坤城想給妻子保障的合法性，也可以理解他身為父親想傳承成就給兒子的心意，希望和平溝通後有好結果，「夫妻的愛以及父子的愛都可以成全」。