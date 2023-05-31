李姓男子去年到按摩店消費時，對男服務生一見鍾情，開出每月4萬元以上的價碼包養遭拒後，發現對方私下在付費色情網站拍攝「男男情慾片」，即密集傳訊「想吃掉你」、「想受到如外國帥哥般的公平待遇」騷擾，並恫嚇對方若不接受他的包養條件，就要向警方舉報、甚至通知對方就讀學校及父親，被害人報警提告。台北地檢署依恐嚇罪、違反《跟騷法》起訴李男。

台北地檢署

警方調查，李男去年9月間到被害男子上班的按摩店消費，找被害人按摩，自此對被害人一見鍾情，開出包養條件，包括每月最少4萬元，但遭被害人拒絕。

不久李男發現被害人拍攝大尺度「男男」色情影片，在付費網站供人觀看，遂自去年11月1月至30日，以通訊軟體LINE密集發送訊息給被害人，內容包括「我決定周二找刑警幫我登出」、「若你不認識XXX（被害人父親），警方可以通知校方，或是XX（被害人任職的美妝店)」、「要舉發了，不回應嗎？」。

李男見被害人屢不回應，繼續傳訊「不讀不回，今就會向警方舉發你，絕對會」、甚至李男還吃醋傳訊對方「真的，錢不是問題，是我不能忍受你的拍片及接客，我想受到如強森般公平的對待，你不能因為他是外國帥哥，對我有差別待遇啊」，還發送挑逗訊息給對方「我只想吃掉你」。

被害人受不了李男一再傳訊息騷擾，回覆李男，李男再傳訊「到底要我講清楚什麼？」、「你家、學校、同學、公司、朋友的資訊，還是對包養條件的說明？」

李男之後開出更優渥的包養條件，包括每月最少給4萬元，見面4次，每次3小時，超過的次數照每3小時1萬元計算，若提供如拍攝色情片中的「多元化」服務時，每次多給1萬5000元，滿4個月額外加送貴重禮物1件。

但被害人仍不為所動，不堪李男一再以通訊軟體傳訊恐嚇、包養騷擾，只好報警處理，警方循線查獲李男到案。檢察官調查認為，李男一再傳訊騷擾，已影響被害人日常生活或社會活動，並讓被害人心生畏懼，依法起訴。

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