有網友好奇發問「為何男生射精會抖動？」性學博士許藍方分享，男生抖動的原因有幾種，射精過程中抖動可能是骨盆底肌收縮；射精後抖動可能是剛射完龜頭敏感，這時被碰到就會抽搐一下，這2種抖動都跟尿尿完以後「加冷筍」的顫抖又不同，因為排尿會使體溫降低，身體突然變冷就會抖一下。

許藍方昨在YouTube影片上分享，有網友提問說「為什麼男生射精的時候，會抖動一下？」但她不清楚提問的人是指哪一種「抖動」，因為男生射精是一波又一波的射，不太可能一次性射完，因此射停射停的過程可能給人好像在抖動的感覺。

許藍方表示，射精雖然只有短短幾秒，但人體很複雜，射精這個行為涉及到內生殖器官、性神經叢、外生殖器官及下陰肌肉。當男生感到性興奮勃起，精子就會從副睪出來，前列腺也會準備好，男生達到高朝，陰莖會抽動、呼吸也會變得急速，身體出現肌肉收縮，骨盆底肌也會收縮，這時候就會出現下半身抖動的狀況。

許藍方也說，男生達到性高潮會射精，但是射精結束以後，即便陰莖軟掉了，但是龜頭的興奮度與敏感度不會立刻消失，甚至還有人會變得更敏感，因此若在這個時候意外觸碰到，男生可能會覺得很不舒服，因此出現二次抖動。

許藍方指出，射精的抖動與龜頭敏感被碰到的抖動不太一樣，但對女生來說，可能都是感受到男生在抽搐，但不管是哪一種都很正常，且也會根據每個人的狀況有所不同。

另外也有人詢問說，射精的抖動跟尿尿的抖是不是一樣，許藍方說，兩者是不同的，因為尿液算是體液的一種，排尿的時候會把身體的熱量帶出去，身體相對會變冷，就會出現「加冷筍」的感覺，但都是正常反應。