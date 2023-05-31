一般談到癌症的致病因子，許多人第一時間都會聯想到菸、酒、檳榔，然而生活中還有許多危險因素易被忽略。耳鼻喉科醫師吳昭寬就表示，曾在臨床上遇過一名50歲病患，沒有抽菸、喝酒等習慣，卻因長期喝熱豆漿而罹患下咽食道癌。他特別提醒，習慣喝熱飲的人要當心，尤其是超過65°C以上，罹癌風險恐大增。

醫師吳昭寬在節目在《健康2.0》提到，除了菸、酒、檳榔等人們所熟知的致癌因素外，下咽癌和食道癌較特別的是，還要注意胃食道逆流的狀況。另外，他曾在臨床上遇過一名50歲病患，因喉嚨有異物感來就醫，經內視鏡檢查，在下咽和食道的部位皆發現有腫塊，切片後也確診為下咽食道癌。但該名患者平時沒有抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣。

後續開始進行治療，吳昭寬說，在回診時詢問患者生活中是否有特殊困擾，對方則回應，自己並不怕痛，反正可以忍受；但最痛苦的是，再也不能喝熱湯。吳醫師這才曉得，原來患者每天早上都會喝豆漿，且習慣加熱至滾燙狀態，就連平常用餐也對熱度有特別要求。

吳昭寬提醒，世界衛生組織（WHO）把65°C以上的熱飲列為2A可能致癌物。過去英國也有研究發現，長期喝700CC以上且逾60°C的熱飲，致癌率比飲用低溫者高出1倍，不得不小心看待。

根據三軍總醫院官網衛教資料顯示，下咽癌在台灣地區，是次於口腔癌、鼻咽癌、喉癌，而位居第四位的頭頸部癌症。由於下咽癌的早期症狀並不明顯，所以不容易早期的診斷，患者就診時常已達癌症的晚期；同時由於容易有頸部淋巴結及遠處的轉移，所以預後也較差。若出現咽部疼痛、咽部異物感、吞嚥困難、聲音沙啞及呼吸困難、頸部腫塊等症狀，要特別留意。

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