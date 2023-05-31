資深音樂人李坤城今年4月大腸癌病逝，怎料他離世一個多月後，兒子李卓軒突透過父親臉書指控林靖恩爭產、不處理房貸、不出席海葬等行徑，引發外界關注，對此，李卓軒再出面爆料林靖恩不出席海葬的原因「只要出錢就躲起來了！」更透露李坤城過世當天林靖恩在台北旅行。

李卓軒日前在臉書上表示，李坤城海葬當天只有自己與姑姑出席，更感嘆「人走茶涼，物是人非」，根據《ET Today》報導，李卓軒提到，海葬時他有通知林靖恩來，但她說「我跟坤城都不在乎這個」最後醫療費與海葬費都是自己支付，接著他也直言，林靖恩自覺沒有收入，所以要出錢的時候就躲起來，這點讓家裡人都感到相當失望。

此外，針對網友認為林靖恩沒送別李坤城，是因夫妻不能相送的習俗，李卓軒加以駁斥，他透露父親過世當天，林靖恩就去台北旅行，直到接到醫院通知才回來，由於對方說她顧得很辛苦想放鬆一下，這點李卓軒也能理解，所以就讓林靖恩去了。

事實上，對於李卓軒接連發文指控，據《中天新聞網》報導，林靖恩日前也打破沉默表示，沒有霸佔老家，家裡是換了鎖，但也有給李卓軒備份鑰匙，而對於爭產傳聞，她未多做回應，至於李坤城兒子稱她差點砸掉神主牌，林靖恩解釋：「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的在留聲機上」。