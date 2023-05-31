系微指出，InsydeH2O韌體解決方案新增一項正在申請專利的全新安全技術支援，稱為Firmware Attack Control Technology（FACT），是一個業界前所未見的安全功能。這項創新功能強化InsydeH2O全面防禦設計的安全性，為平台打造額外的防禦層。當BIOS受到攻擊時，FACT會通知用戶和系統管理員，以便採取適當的應對措施，降低韌體被攻擊的影響。

此外，系微OpenBMC韌體解決方案「Supervyse OPF」，主要在滿足資料中心、企業和超大規模雲服務運算應用需求而量身打造。藉由支援Intel、AMD和NVIDIA伺服器平台，以及具備包括Redfish、RAS、平台韌體保護與恢復（Platform Firmware Resiliency，PFR）能力、硬體可信任根（HWRoT）等廣泛功能，系微Supervyse系列產品擁有全方位的OpenBMC技術，能提供世界一流的工程團隊支援和持續為產品與服務改進。