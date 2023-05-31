現階段盤面AI族群走勢開始分岐，但整體趨勢還是多方主導，估計大盤將轉為緩攻續向萬七關卡挺進，今日留意MSCI季度調整將在盤後生效，尾盤慎防個股甩尾。

元富期貨分析表示，台指站穩在所有均線之上，且短中期均線維持多頭排列，目前盤面呈現類股輪動格局，近期只要未完全封閉週一的多方缺口，將維持高檔震盪走勢，搭配量能增溫，仍有機會再攻。