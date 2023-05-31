現階段盤面AI族群走勢開始分岐，但整體趨勢還是多方主導，估計大盤將轉為緩攻續向萬七關卡挺進，今日留意MSCI季度調整將在盤後生效，尾盤慎防個股甩尾。
元富期貨分析表示，台指站穩在所有均線之上，且短中期均線維持多頭排列，目前盤面呈現類股輪動格局，近期只要未完全封閉週一的多方缺口，將維持高檔震盪走勢，搭配量能增溫，仍有機會再攻。
市場仍在評估今晚美國國會通過舉債上限協議的可能性，美股四大指數漲多跌少，僅道瓊收跌約50點，期貨盤今(31)日顯得保守，台指期開跌0.02%、電子期開跌0.01%、金融期開跌0.08%。
現階段盤面AI族群走勢開始分岐，但整體趨勢還是多方主導，估計大盤將轉為緩攻續向萬七關卡挺進，今日留意MSCI季度調整將在盤後生效，尾盤慎防個股甩尾。
元富期貨分析表示，台指站穩在所有均線之上，且短中期均線維持多頭排列，目前盤面呈現類股輪動格局，近期只要未完全封閉週一的多方缺口，將維持高檔震盪走勢，搭配量能增溫，仍有機會再攻。
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