天氣越來越熱，一名網友近日發現，以前不少女生會穿低胸背心、上衣等爆乳裝出門，現在卻越來越少，取而代之的是穿短版上衣露腰的妹子變多，讓許多網友超有感，「現在連普通小女孩都是穿露腰的」、「現在真的70%以上都在露腰，超讚請保持」。

原PO昨天在PTT發文，炎炎夏日走在街上，發現女孩穿著越來越清涼，到處都是露出纖腰的女孩，好奇為什麼現在喜歡露腰的女孩變多。

貼文曝光後，引起一票網友共鳴，「現在真的70%以上的女生都在露腰」、「太多露腰妹了，看到不想看」、「現在這是標配，吃太好的不敢秀」、「想靠腰，來展現美色」、「露胸比較讚」；還有人表示，連國中小女生也在露腰，「一堆小女生穿露肚裝」、「上周看到兩個國中女生都穿露腰裝，褲子也很短、上身是小可愛，他們媽媽就走在前面」。

至於為什麼要穿露腰裝，有女網友解釋，「露腰的目的是為了散熱，天氣真的太熱了」、「真的太悶熱，阿姨也不管羞恥露三層肉」。