（影片/ 警方提供）

高雄三民第一分局哈爾濱街派出所29日接獲36歲劉姓男子報案，表示三民區重慶街某大樓內有人吸毒，警方到場後劉男下來應門，並將員警帶往疑似吸毒的住戶家，沒想到劉男竟「誠實的」把員警帶到自己家裡，還「歡迎」警方入內，讓員警超傻眼。員警當場要求劉男將毒品交出。員警在現場查獲安非他命一小包及吸食器，後依毒品危害防制條例送辦劉男。

劉男29日早上打電話到三民第一分局哈爾濱街派出所報案，表示自己住的大樓內有人吸毒，員警立刻前往現場。員警到場後，劉男下來應門，並開始胡言亂語，說自己的毒品放在家裡，並帶員警上樓。

沒想到到門口時，劉男順手的掏出鑰匙，開門入內，員警詢問方便進去嗎？劉男竟還回答「可以呀，歡迎」，讓員警當場傻眼。

員警發現劉男疑似是吸到忘我，才會自投羅網後，要求劉男交出毒品，劉男也將吸食器及安非他命交給員警，警方依毒品危害防制條例將劉男送辦。