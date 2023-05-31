此外，群益台灣精選高息(00919)與元大台灣高息低波(00713)是自2月以來受益人呈現周周增加的人氣台股ETF，特別值得一提的是，00919群益台灣精選高息ETF除了是人氣持續暢旺外，預計將在6月1日公告配息，市場預期6月配息可望年化配息率衝11%，目前00919的淨值在發行價15元以上。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股因應MSCI所衍生的大幅資金板塊挪移，應有逐步加溫的狀況。投資人短期應可多加留意「半導體」、「高股息」以及「AI大趨勢」類股。至於今年的投資操作重點，應考量目前仍處於Fed「縮減資產負債表」的緊縮政策的大週期，搭配國人超額儲蓄的資金不再外流，預期未來的資金潮流以內資持續加碼的可能性最高。建議投資人可精選後市易受資金青睞的標的，如：「半導體」主題、「高股息」主題或者是同時兼具「半導體」以及「高股息」的ETF。搭配「定期定額」、「波段操作」兩大策略因應現階段的金融環境。