●這波AI狂熱的最大贏家輝達（Nvidia）收漲2.99%，報401.11美元，連續第3個交易日改寫新高，市值來到近9920億美元，盤中股價一度飆漲7.6%，報419.38美元，市值短暫突破1兆美元大關、最高觸及1.03兆美元，成為全球第一家躋身「兆元俱樂部」的晶片公司。其他晶片與AI概念股亦受到追捧，高通收漲5.12%。英特爾收漲3.41%，在道瓊指數成分股中漲幅最大。博通盤中一度大漲13.4%，惟收盤倒跌1.16%。

●Digital Realty繼前兩個交易日飆漲14.6%後，周二再漲1.7%。數據中心場地租賃業者料將受惠於這波AI熱潮。

●特斯拉漲4.14%，收在201.16美元。其執行長馬斯克周二造訪中國，並拜會北京高層，為3年來首度再踏上這個特斯拉的第二大市場。馬斯克表示，特斯拉反對與中國「脫鉤」，會繼續拓展在中國的業務。

●受原油價格重挫逾4%拖累，能源股普遍走低。雪佛龍、埃克森美孚分別下跌約0.6%和0.9%，德文能源跌逾2%，Diamondback跌1.15%。

●惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）周二盤後大跌逾6%，扭轉稍早前的收漲逾1%。該公司第二財季（截至4月底）營收年增4%，為70億美元，但遠不及市場預期的73.1億美元。經調整後每股盈餘為0.52美元，優於市場預期的0.49美元。該公司預估第三財季營收介於67億～72億美元，不及市場預估的72.4億美元。