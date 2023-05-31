受人工智慧（AI）熱潮帶動，輝達30日股價一度大漲5.5%至410.18美元，市值突破1兆美元（約新台幣30.6兆元）大關，是首家達到此門檻的半導體公司。自幼隨父母移民到美國的台南囝仔、輝達執行長黃仁勳，受訪時曾透露當年英文是不會英文的媽媽教的，更說自己虧欠父母太多。

黃仁勳2018年接受美媒CNBC訪問，將自己的成就歸功於父母，「我是我父母夢想與願望的產物」。他說1960年代父親當年30多歲，因冷氣製造商開利（Carrier）的一項員工培訓計畫，從台灣飛到紐約，父親第一次踏足美國結訓回到台灣後，就下定決心要把黃仁勳和他哥哥送往美國。

在移民美國的前幾年，黃仁勳透露媽媽會教他們英文，每一天，她都會從字典裡隨機挑10個字，「要求我們拼寫然後告訴她字義是什麼。」

黃仁勳回憶，他媽媽根本也不清楚他們究竟說的英文是對還錯，但無論如何，「父母希望我們成功的願望，最終將我們帶到了美國。」黃仁勳接著說「我虧欠他們太多了」。

黃仁勳的父親是化學工程師，母親是小學老師，他在奧勒岡州立大學讀書認識的妻子Lori也是一名工程師。黃仁勳第一份工作是在超微，後來轉到LSI Logic，之後在他30歲1993那年創辦了輝達。

黃仁勳受訪的那一年，身家約56億美元，輝達市值超過1400億美元。如今輝達市值已突破1兆美元，黃仁勳的身價也水漲船高。