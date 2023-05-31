民進黨日前推出「民主大聯盟」，並宣布將徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、政治評論員李正皓等人，卻引起黨內反彈，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也發布長文，重批此徵召方式，實際上是對民進黨的長期發展造成傷害。

吳怡農昨（30）日在臉書表示，目前民進黨徵召的制度是，將前次選舉得票率不到42.5%的區域定義為艱困選區，出戰人選將由黨中央直接徵召，但徵召怎麼樣的人，對方是否願意加入民進黨，要以禮讓還是合作等方式，是立即需要面對的議題。

「目前民進黨的挑戰之一，就是選民支持度停滯。」吳怡農指出，目前民進黨在年輕族群的支持度下滑，甚至輸給其他政黨，可能是創黨以來前所未有的狀況，若在艱困選區提名「非典型」的人，除了可以製造話題外，或許也能帶動整體氣氛，也因此黨中央推出「民主大聯盟」這種海納百川的徵召策略，其實很滿足目前的需求，「可是我認為，它很可能對民進黨的長期發展造成傷害。」

吳怡農提到，「民主大聯盟」這種短期的徵召策略，對於從政夥伴的士氣和對團隊的認同產生相當程度的打擊，會質疑黨中央為了選舉熱度，放棄與民進黨同舟共濟的年輕夥伴，「當內部人員沒有感受到公平的對待，組織的前途就非常堪憂」。

「我們該做的，是努力栽培年輕的夥伴！」吳怡農認為，為了團隊的長程發展，不一定要從外部找不願意入黨的朋友來助拳，而是要訓練年輕夥伴，若選戰經驗不足就培訓、若募款困難就牽線，而若民調不高，那就增加他們曝光與表現的機會。

吳怡農強調，最不需要做的就是以民調不高來否定隊友潛力，那是只著眼於現在，而沒有放眼未來，「我個人傾向追求長程的發展，和夥伴互相鼓勵、互相提攜，共同為台灣努力。」