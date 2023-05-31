「荒謬大師」沈玉琳早年從製作人轉戰成幕前，以詼諧幽默的談話風格獲得許多觀眾喜愛，2010年他與小他17歲的芽芽結婚，沈玉琳48歲時才迎來長女，最近他受訪罕見落淚，坦言擔憂和女兒年齡差距大，害怕活不到親眼見女兒進婚禮教堂的那天，尤其女兒最近還像小大人提醒他這件事，讓他聽了很心酸。

沈玉琳過去被封為王牌製作人，鼎盛時期手上有7個節目，且每個都是收視率保證，未料遇上電視圈不景氣，令他工作收入受影響，為了還債變決定跳槽到螢光幕前當藝人，曾在《康熙來了》被封為通告王。私生活方面，他曾和女星鄒佩真交往10年，分手後一度隔空交戰，後來沈玉琳轉和芽芽交往結婚，2015年芽芽生下女兒，鄒佩真則放下仇恨回應：「祝福玉琳哥。」

沈玉琳和芽芽育有一女。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

沈玉琳當爸後搖身變成絕世好丈夫、好奶爸，過去他受訪表示賺到的錢都會全數交給老婆管理，平時沒工作閒暇時間，沈玉琳也會幫忙做家事、照顧女兒，「倒垃圾、拖地、洗衣、照顧小孩都是我們共同分擔，她白天親帶女兒，晚上就我負責，我上次陪睡到半夜3點才成功入睡」。

而如今沈玉琳女兒已經國小2年級，現年已經55歲的沈玉琳接受《ETtoday星光雲》表示，雖然平時他看來嘻嘻哈哈的，內心其實很擔心無法看到女兒結婚，加上現代人又晚婚，很怕無法親自牽女兒走上紅毯，女兒有次還對他說：「爸爸你那麼老了，會不會等不到我結婚。」讓他想到就淚崩，因此更注重保養和運動，就是希望如願陪愛女長大。