瑞銀維持不看好美元的觀點，並建議美元投資者保持人民幣多頭敞口。隨著未來幾個月可能提供更多政策支援以及企業盈利將加速，我們繼續看好中國股市，尤其包括消費、互聯網、交通運輸、資本品和材料行業在內的復蘇受益者。投資者還可以考慮增加金融和公用事業等高收益的防禦性行業敞口，以抵禦近期波動。

瑞銀認為消費應會繼續拉動中國經濟復甦。儘管中國經濟在一季度強勁增長後，4月份增長勢頭有所回落，但復甦趨勢在消費的帶動下仍持續推進；4月份零售銷售同比增長18.4%。展望未來，預計服務活動回暖將支援就業和家庭收入逐漸增加，這將有助於其他經濟領域在下半年表現穩健。隨著市場對中國增長勢頭的信心增強，資金應會回流中國市場並為人民幣帶來支撐。

此外，黃金周假期期間旅遊出行強勁反彈，轉化為旅遊收入，四年來首次與2019年水準持平。瑞銀認為，今年中國的GDP增長應該達到5.7%左右。

值得留意，最近幾周美國經濟資料表現穩健（比如ISM製造業和服務業指數，非農就業人數，消費者價格指數和首次申請失業救濟人數），為美元走勢帶來支撐。不過，瑞銀認為美聯儲加息週期結束應會使美元在中期內走軟。隨著美國金融條件收緊對經濟活動的壓力在未來幾個季度更趨明顯，預計市場對美聯儲在今年底或明年初降息的預期將會升溫。

此外，隨著白宮宣佈與眾議院議長麥卡錫達成原則上的債務上限協議，瑞銀認為這將消除市場的一個關鍵風險，並應會減少近期的一些美元避險資金流動。儘管時間不確定，但美聯儲仍將引領G10經濟體的降息週期，因為在限制性的財政和貨幣政策以及銀行收緊貸款標準的情況下，美國經濟增長繼續放緩。