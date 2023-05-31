巴西總統魯拉形容對委內瑞拉侵犯人權和反民主行為的指控是「敘事」，烏拉圭總統拉卡耶和智利總統波里奇今天在巴西首都巴西利亞舉行的南美領袖峰會上公開表達不認同。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）昨天與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）舉行雙邊會議後在記者會上表示，針對委內瑞拉「反民主和威權主義的敘事」是被構建出來的。

拉卡耶（Luis Lacalle）今天表示，當聽到有人說「委內瑞拉發生的事情是一種敘事」時，感到很驚訝，這就像試圖用手遮住陽光一樣，隱瞞實際情況。

拉卡耶還說，雖然與會人士不好直接批評委內瑞拉政府，但他們可以發表意見，尤其是正在談判的峰會聯合聲明要點之一，正是有關民主、人權和機關的維護。

拉卡耶說這番話時，魯拉和馬杜洛都在場。

波里奇（Gabriel Boric）在南美領袖峰會結束後的記者會上表示，很高興委內瑞拉重返多邊論壇，因為他相信這些空間是解決問題的地方，但這並不意味著對重要問題視而不見。

波里奇說，不認同巴西總統將委內瑞拉的人權狀況形容成一種敘事建構，這些都是真實而嚴肅的情景，因為他親眼目睹委內瑞拉人經歷的恐怖，所以面對此問題時需要堅定的立場。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）指出，巴西和委內瑞拉右翼反對派對魯拉和馬杜洛的負面反應在意料之中，因為魯拉對馬杜洛的維護和讚揚「太超過了」，引起不必要的分裂情緒。

史圖恩克表示，與委內瑞拉重建外交關係是務實舉措，但稱「任何質疑馬杜洛民主合法性的人都是荒謬的」，可能會取悅極左翼，但也肯定會激怒中間派。

此外，在南美領袖峰會上，魯拉和阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）捍衛由南美12個國家在2008年成立、但已然有名無實的南美國家聯盟（Unasur）恢復作用。

艾柏托．費南德茲表示，南美國家聯盟不是一個意識形態空間，而是一個共同利益空間，必須深化發展。

但這個想法沒有獲得在場所有領袖的支持，拉卡耶和波里奇就都反對。（編輯：馮昭）1120531