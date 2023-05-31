「資生堂千金」李宓28日順產第三胎女兒，在社群PO剛生完的照片報喜，卻遭部分網友質疑頂濃妝產女；對此，李宓29日PO照澄清，強調她當時只有化眉毛和種睫毛，不等於濃妝。

李宓29日在臉書表示，剛出生的女兒「紫萱妹妹」昨天肺部有羊水，呼吸不太順，一直戴著氧氣罩，好在早上康復，「可以出來找我了」，李宓也感謝媒體封她地表最美媽咪，但不解部分網友誤會她生寶寶時濃妝豔抹，決定出聲澄清：「其實生產時我只有畫眉毛跟種睫毛而已．．．是不是大家分不出來我有沒有化妝啊？？」

李宓更PO與女性友人的合照，強調自己是全素顏，對方才是化完整全妝，「合照給大家對比一下應該看得出來吧！？氣色好+眉毛濃+種睫毛不等於濃妝啊。」話鋒一轉，李宓透露自己貧血嚴重，血紅素值只有7，早上起身時好幾次都快暈倒，現在才有辦法下床行走，努力補鐵中。此文一出，網友留言：「氣色真的很好耶，恭喜你！女兒也好美喔！」李宓回應：「謝謝，看不出來貧血頭暈吧。」

李宓去年底做試管嬰兒成功，懷上雙胞胎，雖然其中一個胎停而萎縮，但她不氣餒，繼續孕育著留下來的小生命，懷孕期間也沒放棄喜愛的跳舞，甚至勇於挑戰穿高跟鞋跳地板動作，身手矯捷被封「地表最強孕婦」。