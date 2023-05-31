中華航空今（31）日舉行股東常會，歷經疫情的「貨運為主、客運為輔」策略，董事長謝世謙今天表示，隨著邊境鬆綁、市場回穩，將以「穩健布局、精準布點」的八字箴言面對疫後局勢，全面搶攻全球客運復甦商機。華航也全力佈局北美與歐洲長程綿密航網，爭取高收益直飛客源，亦看好中轉商機，優化區域線產品，強化旅運服務。

華航2022年營業收入新台幣 1410.70 億元，較前一年增加 6.76％，全年稅後淨利 28.60 億元，每股稅後盈餘（EPS）0.48 元。去年全球仍受到新冠疫情影響，華航上半年持續衝刺貨運，以全貨機搭配客機腹艙載貨穩定優勢；下半年客運市場逐步復甦，因應市場需求階段式恢復航班，秉持務實原則面對疫後各項考驗，妥善整合客貨運資源、積極調配運能，使營收有穩健表現，整體營收表現創疫情來新高。

謝世謙指出，目前歐、美、澳客運班表已回復疫情前規模，今年 1 到 4 月的客運收入約已達疫情前同期九成，預期下半年客運需求將更為顯著，整體客運班次數將達疫前約 8 成。華航因應市場需求積極增班，且接力拓展新航點，包括東南亞宿霧、清邁、峴港，以及即將開航的高雄-金浦、桃園-布拉格等新航線；並規劃下半年恢復南京、福州、武漢等兩岸航點。

謝世謙表示，貨運市場雖已放緩，但今年前4 月的貨運收入仍較 2019 年疫情前有超過五成的成長，仍然樂觀看好後續市場發展。隨著油價走勢趨緩，航空公司成本相對降低，預估下半年貨運市場有望反彈。華航依市場需求差異性調度不同機型派飛，爭取最高效益，並持續關注晶圓代工、5G 產業、車用電子及材料等相關產業發展動態，掌握主流市場貨源，把握多方商機，創造營收最大化。

華航現正積極進行機隊汰舊換新計畫，自 2021 年起引進 25 架 A321neo 新世代窄體客機，目前已交付 10 架，預計 2026 年引進完畢；另規劃於 2025 至 2028 年陸續引進 24 架 787-9 新廣體客機，派飛區域、紐澳及長程航線。貨機部分接連引進 10 架 777F，目前已交機 6 架，預計 2024 年全數交付完畢。新型航機節油效益顯著，有效減少碳排及友善環境，朝 2050 淨零碳排目標邁進。

華航長期致力永續經營，近年成績斐然，2022 年首度榮獲道瓊永續指數（DJSI）全球航空產業第⼀，連續 7 年入選新興市場成分股，亦蟬聯 9 年台灣企業永續獎（TCSA）等；甫完成的「永續示範航班」飛行，首度添加 10％ 永續航空燃油 SAF 載客飛行，推估減少 8％ 碳排放量，更寫下全機過半數旅客享用低碳蔬食餐點的創新紀錄，戮力推動 ESG（環境保護、社會責任和公司治理）發展。華航經營團隊將持續靈活調整客貨營運動態配置，主動管控各項風險並建置因應策略，應對多變的市場趨勢，全面掌握利基市場，以實踐永續發展目標。