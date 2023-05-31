有些人在面對別人請求時，會先衡量自己能力再決定是否答應，但有些人總是為了迎合他人，只要對方開口，哪怕力不從心也會硬著頭皮答應，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤座、雙魚座、摩羯座不忍心拒絕，是好好先生（小姐）代表，只為了不想搞砸自己的形象。

▍天秤座

天秤座是出了名的好好先生（小姐）代表，致力迎合別人，在這樣的心態下，每當有人向他們求助，天秤座會毫不猶豫的伸出援手，哪怕力不從心也要硬著頭皮答應，若事後吃不少苦頭，想拒絕時已為時已晚。

▍雙魚座

雙魚座總是設身處地為人著想，面對向他們求助的人容易同情心氾濫，不管是否真的能幫到對方，都會毫不猶豫答應，表面上的關係維持住了，可是背後要付出的心力卻非常龐大，當撐不住時，喜歡胡思亂想的他們便開始糾結，要不要告訴對方，但又怕自己的形象就此破滅。

▍摩羯座

摩羯座注重身邊人怎麼評價自己，為了維繫好形象，習慣扮演通情達理的好人，也不太會拒絕別人的請求，生怕說了「不」字會把關係搞砸。目標導向的他們，一旦答應就會使命必達，讓原本就忙碌的步調增添了更多負擔，當覺得吃力不討好時，心裡就會開始糾結，想著不要再隨便答應任何要求。