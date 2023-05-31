港星蔡曉儀是1990年代中期香港亞洲電視力捧的當紅花旦，不過2002年客串《法內情2002》就消失匿跡，直到2014年才重返螢光幕，她當時委屈表示遭下降頭、情緒崩潰，還形容那段時間是「黑暗期」，之後又淡出娛樂圈，事隔多年後，蔡曉儀日前驚喜現身藝人聚會，只見顏值和狀態相當不科學。

蔡曉儀外型亮眼，一雙大眼睛神似李嘉欣，被封為「翻版李嘉欣」、「亞視李嘉欣」，演出《天蠶變之再與天比高》、《洪熙官》、《九王奪位》、《我和春天有個約會》等戲，但她因私接電視劇遭解約，2002年客串《法內情2002》後就消失匿跡，還傳出轉行當公關。

蔡曉儀神隱多年，直到2014年宣布復出，她委屈表示被下降頭、情緒崩潰，甚至企圖尋短，還形容那段時間是「黑暗期」，是靠家人陪伴才撐過來，但蔡曉儀復出後沒有交出代表作品，人氣不如以往，她近年則淡出娛樂圈。

蔡曉儀日前則驚喜現身亞視藝人組成的「A記同學會」，她頂公主頭、淡妝氣質現身，51歲蔡曉儀精神奕奕、氣色不錯，顏值和狀態極佳，還熱絡地和其他藝人拍照紀念，而出席活動的還有羅霖、鮑起靜、陳靖允、袁文傑、陳煒等人，活動相當熱鬧。

蔡曉儀難得現身。（圖／陳靖允臉書）

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