知名上櫃生技公司「晟德大藥廠」2018年發布重訊表示與大陸「華潤醫藥控股公司」簽署備忘錄共同研發CS02糖尿病新藥，並在大陸商業化推廣，但時任晟德獨立董事的律師陳永昌、唐姓稽核經理2人，分別利用親友及自己帳戶搶先買股，涉嫌內線交易，陳男獲利286萬2000元、唐女獲利31萬5000元，台北地檢署31日依違反《證交法》起訴陳、唐2人。

檢方指出，唐女事後認罪，並繳回犯罪所得，請求減輕其刑，另陳男的286萬2000元不法所得經依法查扣，請法院宣告沒收。

陳永昌為永昌事務所所長，與晟德集團負責人林榮錦為好友，林榮錦遭前東家「東洋藥品工業」指控將東洋4項關鍵藥品CaelyxII、LIPO-AB、Risperidone、Leuprorelin無償授權給空殼公司Inopha AG，致東洋損失數十億元，涉嫌背信，陳曾因東洋案擔任林榮錦辯護律師。

檢調查出，晟德大藥廠是2018年7月宣布與大陸華潤醫藥公司合作的訊息，其中簽約金加上里程碑金為8000萬人民幣，銷售權利金最高可達兩位數的百分比。華潤醫藥公司在香港上市，擁有「三九」、「東阿阿膠」、「雙鶴」及「紫竹」等知名品牌。

檢調發現，晟德與華潤簽訂保密合約，但陳、 唐2人因職務機會知悉此訊息，卻於禁止交易期間內，買進晟德股票，其中陳男自2018年4月27日至7月12日以兒子及親友共3個帳戶，買進晟德股票410張，並於同年7月9日、11日、12日全數賣出，估計實際獲利286萬2000元。

另唐女自2018年4月9日至6月11日以網路下單買進16張晟德股票，先於同年4月23日賣出5張，實際獲利2萬元，另重大消息公告後未出售持股，其擬制性獲利29萬5000元，合計獲利31萬5000元。