受瑪娃颱風外圍環流影響，雨區擴大，大雨特報新增桃園。氣象局發布宜蘭豪雨，北北基桃、新竹縣、台中市、花蓮縣大雨特報，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生，大台北、桃園、花蓮地區及新竹、台中山區有局部大雨發生機率，防瞬間大雨及強陣風。今天瑪娃颱風速度稍微加快，從昨天時速4公里加速到9公里，往北轉北北東，朝東北部海面前進。

氣象局發布8縣市豪大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天是颱風降雨最大的一天，從昨天（30日）至今天上午8點，宜蘭山區累積雨量達豪雨等級，有247毫米，台中和平累積雨量180毫米、新竹尖石114.5毫米、新北114.5毫米、台北101.5毫米，也都達大雨等級。

氣象局表示，今天（31日）持續受到颱風外圍環流影響，北部、東半部地區容易出現間歇性陣雨，隨著颱風北上，環境逐漸轉偏北風，宜蘭地區及北部山區的雨勢再增加，降雨也較為持續，有局部大雨或豪雨發生，要特別留意；至於中南部地區為多雲可見陽光，午後有局部短暫雷陣雨發展。

氣溫方面，北部及宜花高溫稍下降，約28到31度，其他地區高溫仍可以來到32到34度，台南、高雄及金門局部地區有36度左右高溫發生的機率。

鵝鑾鼻的東方約 430 公里之海面上，向北轉北北東進行。暴風圈對巴士海峽及臺灣東半部海面構成威脅。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今年第2號颱風瑪娃，清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方420公里的海面上，向北轉北北東前進；颱風較為接近期間，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南部沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，其中東南部沿海浪高可達6米左右，基隆北海岸、宜花及恆春半島沿海易有4至5米浪高，非必要請勿前往海邊活動。

此外，隨著風場逐漸轉為偏北風，強風區域也稍微擴大，蘭嶼易有11至12級的強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，外出活動、機車行經高架路段請小心安全，招牌、懸掛物等也請加強固定。