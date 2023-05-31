復興空廚擴大餐飲事業布局，旗下餐飲品牌《肉大人》今日正式開幕，肉大人以「成為世界發酵食材與火鍋文化的個性餐廳代表」為終極目標，重返台灣餐飲市場．台北火鍋重鎮，昔日最受熟客歡迎的：酸白菜伊比利豬肉鍋、蒜頭釀去骨雞腿鍋、泡椒麻辣和牛鍋等，都可以在最新開幕的肉大人台北忠孝店品嚐得到。

復興空廚總經理曾威翰表示：「復興空廚除了代工生產，也同時推動自有品牌創造話題與利潤；在過去兩年，為應對台灣餐飲市場人才短缺和物價上揚等不斷變化的挑戰，針對培訓管理、央廚製造與聯合採購做了許多努力，期待反映在服務、產品與售價，讓蒞臨肉大人的好朋友們都能特別有感，一大桌的服務型態拉近距離，變成一對一吧台式的導覽服務，經過吧台區形式互動，把用餐的儀式跟主秀直接呈現在消費者面前，為消費者帶來最安心的火鍋體驗。」

「肉大人」舊址位於台北市大安區敦化南路，以外牆塗鴉、工業風、水泥牆、室內肉舖，打造潮流風格與熱鬧的用餐氛圍。舊址在2021年7月中旬停止營業前，經復興空廚與母公司中興保全收購，團隊經過兩年的準備與打造，品牌從草創時的潮流風「轉大人」後變得更成熟專業，於2023年5月在台北市東區216巷新址重新開幕，座位數32席，其中包括：吧枱20席、兩張2人桌、兩張4人桌；以最高品質的肉品和食材，結合經典湯頭和創新烹飪技術，打造肉大人七大亮點，提供熱愛火鍋的饕客們輕鬆的環境享受美食。

肉大人主要提供的自然發酵湯頭，風味也是如此，不只是酸、更帶深度，如：酸白菜、泡椒、蒜頭釀、味噌等，尚未下過肉片的發酵湯頭初嚐微酸，經過帶有油脂的肉片洗禮後，湯頭變得鮮美有層次，自然發酵的食材與雞湯長時間熬煮，酸甘回味，滿足味蕾，同時也給腸胃健康無負擔的美食盛宴。另外在蔬菜吧的醬料中，臘八蒜醬、腐乳醬、特調醬油、醋等也都是發酵食材。

肉大人的涮火鍋選項提供近十種肉類以及十種海鮮，從台灣雲林究好豬帶皮豬五花、伊比利豬肉松阪、美國無骨牛小排、澳洲羊梅花、澳洲 M8 和牛、到富豪美食排行榜上的日本尾崎和牛，採用火鍋肉片中精選中的精選，每日提供的肉片厚薄會依據其肥瘦品質做些許調整，除了「涮」還有「煮」、「燙」、「沖」，品嚐肉片時，火鍋湯頭須維持沸騰狀態，豬肉適合放入湯中久煮，海鮮魚片蝦等適合以湯勺裝著燙、時間不宜過長，和牛則適合將其放入碗中，以從鍋中舀起的沸騰湯頭沖下，想要吃到軟嫩好吃的肉，樂趣和秘密就在這些講究的方式中。肉類除了火鍋肉片，肉大人的紅蘿蔔肉燥飯，也是值得一試的美味肉料理。

肉大人的吃火鍋順序：先涮完肉後、再下蔬菜菇類、尚有餘胃再補澱粉；在肉大人的蔬菜吧每日供應超過8種蔬果蕈菇類，以台灣本地小農栽種的品項為主，依照季節時令，不定期更換，也又機會吃到在餐廳一隅小花園由員工自己栽種的香草植物；吧台上各式沾醬如腐乳醬、沙茶醬、臘八蒜醬、特調醬油等配料等提供客人自行搭配。這裡將會是整個餐廳最繽紛、維生素和纖維素最高的角落。肉大人亦計畫與專業農、各農會或農場合作，提供蒞臨肉大人的客人們多樣式、在台灣耕種出美味又健康的蔬果。

由出身台灣台南的楊詠雯（Keira）與來自德國慕尼黑的柏菲利（Felix）台德設計雙人組創辦的設計公司「by associates 」主理，以2015年肉大人肉舖火鍋的原始樣貌為出發點，主品牌肉大人Mr.Meat 跳脫細節及副標，保留突顯中英文品牌名稱，並且將字體收整俐落，色彩以紅金色系延續經典。輔助圖像將經緯交錯的藏寶地圖融入遊戲圖紙，以具體的肉品香料食材鋪底，搭配彷彿探險家彎繞而行無意中發掘的美味註解及指引，讓肉大人成為在餐飲中能讓消費者按圖索驥、探索多元飲食的指標象徵。

由河馬室內設計，設計總監洪偉軒（Sean )設計，透過設定過的服務流程，以服務效率為優先考量，將視覺聚焦在吧檯區及切肉區，吧台下段是復古紅磁磚牆，對稱餐廳牆面上段白淨礦物塗料的紋理，透過光線投射展現材料上的質感和觸感。餐廳的其中兩面牆，透過鏡子延伸空間的維度，在胡桃木質調桌面的襯托下，顯得沉穩而溫潤，自然光經不銹鋼框與銀波玻璃大門微微透入，讓顧客在開門的時刻伴隨著光線折射的紋理多了一份儀式感。

肉大人的座椅設計以永續及舒適為理念：椅背的圓與椅坐的方，將人體工學的弧線舒適度計算其中，運用不鏽鋼與木頭混搭，營造剛柔併濟的平衡及衝突視覺，優雅中保有個性。此外，利用「模組化單椅系統」，日後在使用上只需要互換或更新椅背或椅墊，就能提供商業空間永不無聊的視覺呈現。