根據BenQ研究團隊統計，程式工作者使用筆電編寫程式比例多達70%，有35%比例使用雙螢幕確認編寫程式的細節，使用擴充座（Docking Station）延伸工作內容，是遠端工作的日常。隨著多螢幕工作成為常態，擴充座也跳脫工作訴求，跨界到娛樂用途，beCreatus DP1310可一鍵切換遊戲主機訊號源，讓工作、娛樂、充電皆可一站搞定！

beCreatus DP1310擁有完整且更高規格的擴充接口，以USB-C 連接Windows、ChromeOS作業系統，或Apple最新M1/M2晶片的 Macbook Air/Pro 筆電，輕鬆完成4K 60Hz影像輸出三屏延伸。

BenQ也考慮到遠端工作者的娛樂需求，DP1310獨家的第二訊源設計，以HDMI2.1連接 PS5、Xbox Series X、Xbox Series S或 Switch等遊戲主機，透過HDMI協會官方認證的HDMI 2.1傳輸線，可輸出流暢且高畫質的4K 120Hz或8K 60Hz影像。作之餘想放鬆片刻時，使用者只要輕按一鍵，原本的工作站立即化身娛樂中心，輕鬆享受沉浸的遊戲感官體驗。

beCreatus DP1310 USB-C跳出傳統擴充座設計思維，預計於6月中在台灣推出首發預購。