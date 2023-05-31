蔡力行表示，全球半導體產業在去年經歷了快速的市場需求變化，上半年供應鏈產能吃緊，然陸續受到地緣政治、高通膨、升息、疫情等全球總體經濟不確定因素影響，各類終端市場在短時間內轉弱，使得客戶自下半年起改採取嚴格的庫存管控，降低對半導體的需求。在這樣的市場挑戰下，聯發科去年全年營收仍年成長11%、達5488億元，每股盈餘為74.59元，均創下歷史新高。

蔡力行表示，聯發科去年手機、智慧裝置平台及電源管理晶片三大營收類別皆連續四年成長，全年合併毛利率及營業利益率皆連續五年成長，毛利率自民國106年的35.6%提升13.8個百分點至111年的49.4%，營業利益率也自106年的4.1%提升19個百分點至111年的 23.1%。

蔡力行表示，聯發科持續推動全球4G轉5G升級，提供完整的4G及5G平台，位居全球智慧型手機市占率的領導者。去年除了首款毫米波5G單晶片天璣1050量產， 拓展至北美市場，更在旗艦手機市場跨出重要的一步，推出5G旗艦天璣9000系列晶片，獲客戶肯定，導入數款旗艦級手機。未來將持續投資先進製程與設計，推出高效能旗艦級晶片，持續提高在旗艦市場的市占率。

聯發科今日股東會也通過現金股利配發，每股配發現金股利62元。