輝達創辦人暨執行長黃仁勳訪台行程受矚目，昨（30日）接受全球媒體及分析師問答時透露，輝達致力於推動供應鏈多元化，在晶圓代工廠方面，除了台積電之外，部分產品會交給三星，更自爆將與英特爾合作，此事引起市場與網友們熱烈討論。

目前最高階的H100繪圖處理器GPU訂單是交給台積電，黃仁勳並未說明英特爾是否就是生產部分H10訂單，但交給「競爭對手」英特爾還是令人意外，工商時報報導，法人研判，黃仁勳本次拋出與其他代工廠合作的議題，其實有意藉此爭取與台積電議價才是真的。

事實上，輝達為了降低成本並分散供應鏈，曾在2020年將GeForce RTX 3000系列GPU顯卡，交給三星代工，不過最後發現三星產品的良率不如預期，輝達只好又重新找上台積電。

科技業者則提到，輝達交由三星代工，問題可能不大，因為沒有相對應的競爭關係，然而下單英特爾，正值英特爾年初甫推遲Arrow Lake GPU時程之際，且旗下IFS（晶圓代工服務）部門尚未獨立之下，市場難免會有質疑聲浪。

此事也引起PTT網友們熱烈討論，許多人對此決定並不意外，直言黃仁勳在商言商，且輝達與英特爾同為美國企業，有所合作也很正常，「商人追求利益最大化，給股東交代」、「不愧是皮衣刀客，精準刀法、嚴控成本」、「皮衣刀客，笑裡藏刀」、「來台笑裡藏刀。」

有網友則認為，黃仁勳的說法只是想跟台積電議價，「這種說法就是想議價，供應鏈管理妥妥的」、「輝達一定會扶持第二供應商，正常」、「輝達下單給美國公司應該有補助吧」、「他是怕一家獨大啦，小的收光光怕以後不好議價。」