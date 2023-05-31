一名阿伯3餐營養均衡，不吃甜食也不喝飲料，血糖卻超標，營養師李婉萍發現他愛吃水果，一天吃的份量達8份，幾乎是一個便當的熱量；李婉萍提醒，水果一天最多2份，盡量在白天吃，飯後1小時內吃完較佳，避免當點心，以免導致血糖波動。
李婉萍在臉書發文指出，一名阿伯不吃甜食、不喝飲料，糖化血色素達10％（正常值在4.0～5.6％），確診糖尿病；阿伯3餐營養均衡，一碗飯、半碗菜、魚或肉吃一個巴掌大，平時也不碰點心、不喝飲料，只會泡茶喝。
李婉萍細問發現，原來阿伯愛吃水果，一天內吃了一顆蘋果、一顆橘子、半盒小番茄，換算下來約8份水果的量，熱量達480大卡，接近一個便當。
李婉萍提醒，水果本身是健康營養的，但控糖期間不能毫無節制，一天最多吃2份水果，一份為一顆棒球大小；控糖者吃水果有3大祕訣，首先是2份水果分開吃，再來是「白天吃水果」，因為白天活動量多，消耗量大；晚上吃水果血糖容易堆積，導致血糖升高。
另外，飯後立刻吃水果對於血糖控制最好，李婉萍解釋，吃完正餐後，血糖約在2個小時後下降，如果血糖下降後又吃水果，容易使血糖波動，導致血糖不穩定。
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