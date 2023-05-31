大陸國家統計局5月31日公告，5月製造業採購經理指數（PMI）為48.8％，比上月下降0.4個百分點，低於臨界點，顯示製造業景氣水準小幅回落。另外5月非製造業商務活動指數為54.5％，比上月下降1.9個百分點，仍高於臨界點，非製造業則延續恢復性增長。

根據《上海證券報》報導，從企業規模看，大型企業PMI為50％，比上月上升0.7個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為47.6％和47.9％，比上月下降1.6和1.1個百分點，低於臨界點。

再進一步細看各分類指數，在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

具體看到生產指數為49.6％，比上月下降0.6個百分點，表明製造業生產活動有所放緩；新訂單指數為48.3％，比上月下降0.5個百分點，表明製造業市場需求繼續回落。

另外原材料庫存指數為47.6％，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存降幅有所擴大；從業人員指數為48.4％，比上月下降0.4個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。

同時供應商配送時間指數為50.5％，比上月上升0.2個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。